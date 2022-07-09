Попередньо є постраждалі серед окупантів.

На території заводу "Азовсталь" в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це в Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. У окупантів просто свято мінерів сьогодні. Приблизно в 12.30 ще один вибух. Цього разу в районі "Азовсталі". Одночасно на території "Азовсталі" виникла пожежа. Військовими оточено район, починаючи з району Амстора на Лівобережному районі. За попередньою інформацією горять залишки вугілля. Попередньо є постраждалі серед окупантів. Чекаємо на підтвердження. Але в будь якому разі новину можна назвати доброю", - зазначив він.

Нагадаємо, захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатись на інші напрямки. Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території комбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тис. захисників.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може бути понад 2,5 тис. військовополонених з "Азовсталі".

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