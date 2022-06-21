На залізничній станції "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму сформовано ешелон із катерами.
Про це повідомив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.
"На залізничних платформах помічені катери БМК-15 у кількості 2 од., БМК-130 – 2 од. і 1 катер БМК-Т. Також до Джанкою прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ", - заявив він.
За його словами, очевидно, катери відправлять на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод.
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