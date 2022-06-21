Можливо, катери відправлять на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод.

На залізничній станції "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму сформовано ешелон із катерами.

Про це повідомив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

"На залізничних платформах помічені катери БМК-15 у кількості 2 од., БМК-130 – 2 од. і 1 катер БМК-Т. Також до Джанкою прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ", - заявив він.

За його словами, очевидно, катери відправлять на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що британські розвідники розповіли, як знищення "Василя Беха" змінило ситуацію в морі. Ліквідація судна демонструє труднощі, з якими стикається Росія біля Зміїного.

Вас також можуть зацікавити новини: