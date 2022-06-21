Знищення судна демонструє труднощі, з якими стикається Росія біля Зміїного.

У британській розвідці підтвердили знищення Україною російського буксира "Василь Бех" біля острова Зміїний за допомогою протикорабельних ракет Harpoon.

Про це йдеться у щоденному звіті розвідників у Twitter.

Метою атаки майже напевно був російський військово-морський буксир "Василь Бех", повідомляють розвідники. Судно доставляло озброєння та особовий склад на Зміїний.

Знищення російського судна під час операції з поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої сили, щоб окупувати Зміїний, вказують у розвідці.

"Зусилля української берегової оборони в значній мірі нейтралізували здатність Росії встановити контроль над морем і розмістити морські сили в північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало життєздатність початкового плану дій Росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря", - пояснюють військові.

Як писав УНІАН, інформація про підбитий буксир з'явилась вранці 17 червня.

За словами Марченка, судно перевозило на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад зенітно-ракетного комплексу "Тор".

Увечері Марченко підтвердив потоплення буксира.

Довідка УНІАН. Побудований на судноремонтному заводі в Астрахані буксир "Василий Бех" водотоннажністю 1 605 тонн увійшов до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Його екіпаж становить 26 осіб, також на борту судна є 36 місць для додаткового персоналу або тих кого рятують.

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