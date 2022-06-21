Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що особливо важливо евакуюватися родинам з дітьми.

Мешканців тимчасово окупованого Херсону закликають евакуюватися. Українці можуть виїхати навіть через Крим. Особливо важливо евакуюватися родинам з дітьми.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона пояснила, що херсонці мають виїхати через тимчасово окупований Росією Крим. Евакуація необхідна, адже Україна буде деокуповувати Херсон.

"Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов'язково деокуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти", - наголосила Верещук.

Вона пояснила, що українцям не варто боятися перетинати кордони через окупований Крим. РФ поширює фейки, нібито херсонці мають боятися евакуації через півострів, проте усе це лише маніпуляції. Українців пропустять без жодних документів або навіть з російським паспортом.

Як тільки херсонці потраплять на територію третіх країн, їм потрібно звернутися у будь-яке консульство або зателефонувати в українське міністерство. Влада третьої країни, де опиниться українець, має передати у консульство нашої країни інформацію про евакуйованих та може допомогти з виготовленням документів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині російські окупанти тероризують медиків та вчителів. На людей тиснуть, щоб вони співпрацювали з ворогом.

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