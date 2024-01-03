Силу РСЗВ відчув на собі екіпаж РФ.

Українцям показали, як здатні відпрацювати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS на полі бою.

Їхню роботу продемонстрували бійці Сил спеціальних операцій на Запорізькому напрямку. Вогонь спрямували по російському екіпажу "ZALA", який намагався розвідати позиції ЗСУ.

"У результаті вогневого ураження знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо безпілотник", - відзвітували бійці.

Відео роботи HIMARS дивись нижче:

Росія ледь не знищила в Україні HIMARS - що кажуть ЗМІ

1 січня видання Forbes написало про майже вдалу спробу Росії знищити HIMARS. ЗМІ вказало, що орієнтовно в Україні є 39 відповідних систем і РФ все ще не знищила жодної, однак нещодавно на Донецькому напрямку стався інцидент, коли дрон РФ помітив роботу системи. Її встигли швидко відтягнути, припустив журналіст Девід Акса. Однак не зрозуміло, чому російський БПЛА вчасно не знищили і дозволили зафіксувати відповідні дані.

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