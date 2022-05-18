Операцію здійснювали воїни Нацгвардії, ССО та СБУ.

Українські воїни підірвали стратегічні мости на Луганщині, щоб завадити наступу російських окупантів на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У Нацгвардії показали, як відбувалася операція.

Відео оприлюднила Бригада швидкого реагування Національної гвардії України.

Операцію з підриву мостів виконували бійці цієї бригади спільно зі спецназом Сил спеціальних операцій (ССО) та СБУ.

"Щоб зупинити наступ сил окупантів на Сєверодонецьк та Лисичанськ, підірвано мости на ключовому повідомленні, що йде з Рубіжного", – йдеться у повідомленні.

Воїни нагадали, що підрив мостів допоміг захистити Київ, а також надасть Україні переваги в обороні контрольованого обласного центру Луганщини.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштаб ЗСУ, на Донеччині ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках для авіаційної підтримки наступу російські війська зосередили в Луганській області до 15 вертольотів.

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