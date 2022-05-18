Ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Окупанти намагаються встановити повний контроль над Дробишевим та блокувати Лиман.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що ЗСУ витіснили російські війська в районі села Сиротине на Сєвєродонецькому напрямку. У результаті бойових дій ворог зазнав утрат і відійшов. При цьому наступ армії РФ у Східній оперативній зоні продовжується. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.

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