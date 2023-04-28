Столична влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київ.

Минулої ночі сили протиповітряної оборони збили в районі Києва 11 крилатих ракет і 2 безпілотники. Жертв та суттєвих руйнувань немає, повідомляє голова Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко.

За попередньою інформацією, окупанти запускали ракети з літаків стратегічної авіації. Типи ракет і дронів поки встановлюються.

"Попередньо, в результаті падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебита локальна лінія електромереж і пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення і руйнувань житлових об'єктів або інфраструктури не зафіксовано", – заявив Попко.

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Він зазначив, що це перший ракетний удар по Києву після паузи тривалістю в 51 день. Востаннє така атака по столиці була 9 березня.

Нічна ракетна атака 28 квітня

Минулої ночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні-вперше за довгий час. У Дніпрі в результаті попадання ракети загинула молода жінка з дитиною.

В Умані одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку. Відомо про п'ять поранених, ймовірно, їх число зросте.

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