Якщо білоруські солдати зайдуть в Україну, то "багато з них поїдуть в поліетиленових мішках" назад в Білорусь, заявив радник міністра.

Вірогідність нападу Білорусі на Україну відносно невелика.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, коментуючи інформацію, що сьогодні ввечері з Білорусі в Україну можуть піти війська.

"Станом на зараз Білорусь нам війну не оголошувала, станом на зараз ніякі білоруси на територію України не заходили", зазначив він.

За його словами, "в Білорусі було проведено реальне соціологічне опитування - тільки 3% населення говорить, що вони готові до війни з Україною. Лукашенко не може не розуміти, що це буде початок кінця його правління, якщо він почне сюди іти своєю армією".

За його словами, не треба забувати, що білоруська армія "не найсильніша армія світу".

Денисенко зазначає, що в армії Білорусі всього 40 тисяч людей, а реальних бойових підрозділів - 7-8 тисяч.

За його словами, якщо вони зайдуть в Україну, то "багато з них поїдуть в поліетиленових мішках, а як тільки з'являються поліетиленові мішки в Білорусі, то можна не сумніватися, що крах режиму Лукашенка тільки прискориться і Лукашенко не може цього не розуміти".

При цьому Денисенко наголосив, що в даному випадку вірогідність нападу Білорусі відносно невелика. "І якщо вона з'явиться, то вони достатньо швидко зрозуміють, що даремно вони це зробили", - додав він.

Сьогодні, 11 березня, Державна прикордонна служба України повідомила, що російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

У ДПСУ зазначили, що така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

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