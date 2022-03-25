Українські сили оборони вже знищили 115 літаків і 125 гелікоптерів.

Втрати російських окупаційних сил в Україні перевищили 16 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали: особового складу – 16 тис. 100 осіб, танків ‒ 561 одиниця, бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 625 од., артилерійських систем – 291 од., реактивних систем залпового вогню – 90 од., засоби ППО – 49 од., літаків – 115 од., гелікоптерів – 125 од., автомобільної техніки – 1089 од., кораблі/катери - 5 од., цистерн з ПММ – 72, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53, спеціальної техніки – 18.

Як повідомляв УНІАН, журналісти Conflict Intelligence Team звернули увагу на те, що командування РФ не підготувало своїх військових до погодних умов України.

Журналісти опублікували розмови окупантів, які підтверджують, що росіяни не були готові до морозів. У багатьох немає ні буржуйок, ні навіть наметів. Через що багатьом доводилося спати в окопах. Деякі ворожі військові скаржилися на обмороження ніг.

У CIT вважають, що причина цього і багатьох інших недоліків - інституційна корупція в російській армії. Водночас не знімають з рахунків і наміри росіян взяти Україну "бліцкригом".