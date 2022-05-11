Водночас ворог не припиняє спроб атакувати українські позиції з метою встановлення контролю над усім регіоном.

За минулу добу українські воїни відбили 12 атак російських окупантів на території Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Українським захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога", - йдеться у зведенні.

Українські воїни знищили:

дванадцять танків;

чотири артилерійські системи;

дев’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки;

сім автомобілів;

дві одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти не припиняли наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

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