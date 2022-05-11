За минулу добу українські воїни відбили 12 атак російських окупантів на території Донецької та Луганської областей.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
"Українським захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога", - йдеться у зведенні.
Українські воїни знищили:
- дванадцять танків;
- чотири артилерійські системи;
- дев’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки;
- сім автомобілів;
- дві одиниці спеціальної інженерної техніки противника.
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Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти не припиняли наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.