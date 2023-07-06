На місці працюють екстрені служби, під завалами можуть перебувати люди.

Уламки російської ракети у Львові впали на житлові будинки старого типу, замкнуті у кільце. На місці продовжують працювати рятувальники.

Як повідомили в ефірі телемарафону, перекриття впало одразу у двох спарених будинках. Поблизу розташовано житлові будинки, гуртожитки Львівської політехніки та один з військових навчальних закладів. Невідомо, куди саме цілилися росіяни.

Наразі відомо, що четверо людей загинули, 9 - поранено. Також кілька десятків людей звернулись до медиків, декого з них госпіталізували. Під завалами ще можуть перебувати люди. Екстрені служби працюють, вулиці поруч перекрито.

"Це будинки старого типу, замкнуті у кільце. Перекриття впало відразу у двох спарених будинках. Якщо під завалами є люди, сподіваємося, що вони живі. Наразі відомо, що вибито шибки у понад 200 будинках довкола. Удари були дуже сильними", - зазначила кореспондентка з місця подій.

Ракетний удар по Львову - останні новини

В ніч на 6 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Львову - у житловий будинок влучили уламки російської ракети.

Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Загинуло четверо людей, ще 32 отримали поранення.

Раніше жителі ураженого уламками російської ракети будинку у Львові розповіли, як пережили обстріл. Більшість людей отримали травми, а їхні будинки потребують відновлення.

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