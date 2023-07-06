Більшість людей отримали травми, а їхні будинки потребують відновлення.

Жителі ураженого уламками російської ракети будинку у Львові розповіли, як пережили обстріл.

Як повідомила одна із постраждалих у коментарі "Радіо Свобода", під час ракетної атаки вона перебувала у квартирі сама. Під час першого вибуху у домі впали вазони, а другий вибух був значно потужнішим.

"Перший вибух був - вазони у мене попадали. А потім так попадало, що вже все - пусто", - бідкається жінка, додаючи, що все ж змогла знайти собаку поміж завалів.

Інша постраждала жінка поділилася, що у її домі тепер немає ні вікон, ні дверей. Під час атаки у квартирі перебували вона, її хворий чоловік та донька. Жінка отримала поранення.

"Все постраждало. В хаті ні вікон, ні дверей. У чому були, у тому й залишилися", - бідкається жінка.

Ще одна львів'янка розповіла, що під час атаки у її домі було п'ятеро людей, зокрема діти. На щастя, постраждала отримала легкі поранення, а діти вціліли.

Ракетний удар по Львову 6 липня

В ніч на 6 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Львову. Згодом стало відомо, що у житловий будинок влучили уламки російської ракети. Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки у Львові пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Загинуло четверо людей.

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