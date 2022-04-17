Плани російських загарбників блокують українські захисники.

Окупаційним військам не вдається розпочати агресивний наступ на Донбасі, оскільки їх стримують Збройні сили України.

Про це заявила заступниця міністра оборони Анна Маляр в ефірі телемарафону.

"У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати. Вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Вони все це готують, але їм поки не вдається почати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цієї неділі або на початку наступного тижня.

Водночас 16 квітня в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російські окупаційні війська готуватимуться відновити наступ на Слов'янськ, на Курахівському та Авдіївському напрямках.

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