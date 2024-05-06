За словами Івана Киричевського, росіяни збираються накопичити угруповання з 35-70 тисяч багнетів на Бєлгородщині.

Російські окупанти лише збираються накопичити угруповання з 35-70 тисяч багнетів у Бєлгородській області, після чого піти в "банзай-наступ" на Харківщину. Про це в ефірі Radio NV сказав експерт Defence Express Іван Киричевський.

При цьому, за його словами, росіяни не зможуть досягнути воєнної цілі - вийти на Харків.

"Виходить, що в них можуть бути від цього великі втрати, на щастя. Але з іншого боку, вони цим відволікатимуть наші ресурси. Саме тому "банзай-наступ". Це не для того, щоб знецінити зусилля противника або сказати, що він слабкий, а який буде результат. Просто самовбивчий кидок з їхнього боку, який нам поп'є крові", - сказав експерт. Відео дня

Водночас, на його думку, зі сторони росіян війна переходить більше в політичну фазу, тобто коли політика остаточно починає домінувати над будь-якими військовими міркуваннями.

"А з іншого боку, у нас виникає ситуація, що у нас теж певний елемент політики з’являється. У нас зараз теж ситуація, коли треба максимально мобілізувати західну увагу, щоб вони там не розслаблялися і не спали, і заодно відвоювати собі якомога кращі позиції у всіх сенсах цього слова якраз перед цим періодом, який наступить в умовній другій половині 2025 року, коли, згідно з оцінками ГУР, у нас можуть бути змістовні переговори з росіянами", - зазначив Киричевський.

Ймовірний наступ РФ на Харківщину

Росія формує війська для наступу на Харків. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ворог може спробувати провести обмежені наступальні дії або провести транскордонні рейди на територію Харківської та Сумської областей.

Також УНІАН повідомляв, що експерт розповів, яким "шансом" хоче скористатися РФ під час наступу на Харківську і Сумську області. За словами Олександра Мусієнка, нині росіяни добудовують злітну смугу на аеродромі у Бєлгородські області, яка потрібна для прийому військово-транспортних літаків, як аеродром підскоку.

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