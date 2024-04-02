Російська армія не зраджує своїм звичкам, показаним в Україні.

У прикордонних населених пунктах Бєлгородської області, звідки були евакуйовані місцеві жителі, процвітає мародерство. До цього, ймовірно, причетні російські військові.

Як пише nexta.tv, евакуйовані жителі прикордонних з Україною районів повідомляють про багаторазові грабежі своїх будинків і квартир. При цьому люди не можуть самостійно захистити своє майно, оскільки доступ до цих районів обмежений військовими. У соцмережах люди скаржаться, що грабежами займаються російські військові.

Голова адміністрації Грайворонського міського округу Геннадій Бондарєв підтвердив, що жителі масово скаржаться на мародерство. За його словами, йдеться щонайменше про 12 населених пунктів.

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Хоча Бондарєв прямо і не сказав, хто грабує будинки в оточеній військовими зоні, з його слів можна зробити висновок, що мародерствують саме російські військові. Так, він повідомив, цивільна адміністрація працює над проблемою мародерства спільно з військовою поліцією і керівництвом Міноборони. При цьому Бондарєв запевнив, що злочини скоюють "не наші люди".

Ситуація в Бєлгородській області

Як писав УНІАН, під час березневого рейду РДК і "Легіону Свобода Росії" в прикордонні райони Бєлгородської області російська армія активно застосовувала важку артилерію та авіацію. У результаті було повністю знищено російське село Козинка.

Але і після завершення рейду російська авіація продовжує закидати Бєлгородську область авіабомбами. Але тепер уже не цілеспрямовано, а внаслідок технічних збоїв.

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