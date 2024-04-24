У центрі протидії дезінформації стверджують, що Росія не має достатньо сил для наступу на Сумщину чи Харківщину.

Кремль запустив нову інформацію атаку, стверджуючи, що завданням нового угруповування "Сєвєр" є окупація Харкова та Сум. Втім, це не відповідає дійсності, запевняють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

"Удар по телевежі в Харкові – це також про паніку, про сигнал цифри, який спробують забити своїм ефіром. Так само і повідомлення про наступ – це залякування. Угруповання військ "Сєвєр" планується довести до 46 тисяч. Техніки – до 1000 одиниць. Цього недостатньо для наступу. Це угруповання наразі існуватиме для сковування частини наших військ", — пояснив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він також додав, що це вже друга спроба залякати жителів Харкова. Перша виявилася невдала, адже харків'яни не покинули своє місто.

Відео дня

"Зараз ворог активізувався перед травнем-червнем, лякає наступом, який неможливий. Вони можуть створити імітацію на кордоні, можуть бити ракетами, але наразі сил для наступу на Харків у них нема. Проте є ракети для терору. Їм потрібен порожній Харків. Потрібні порожні Суми та Чернігів. Вони знають, якщо у них вийде створити паніку, то це вплине на суспільство. І також вони знають, що їм потрібна територія без українців, а поки українці у своїх містах, їх не вийде захопити", – пояснив Коваленко.

За словами керівника ЦПД, Кремль продовжує поширювати дезінформацію через ТіkТоk. Пізніше ці відео потрапляють у Viber та ТG-канали.

Росія посилює інформаційні атаки проти України

Раніше про те, що РФ може розпочати новий наступ на Харків – це інформаційна атака, повідомляли аналітики з Інституту вивчення війни. Там зазначили, що РФ не має достатньо ресурсу для такої операції.

ГУР напередодні повідомляло про інше ІПСО Росії – новий тренд у ТікТок під назвою "Ухилянт". Таким чином Кремль намагається розколоти суспільство, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти".

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