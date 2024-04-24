Кремль запустив нову інформацію атаку, стверджуючи, що завданням нового угруповування "Сєвєр" є окупація Харкова та Сум. Втім, це не відповідає дійсності, запевняють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).
"Удар по телевежі в Харкові – це також про паніку, про сигнал цифри, який спробують забити своїм ефіром. Так само і повідомлення про наступ – це залякування. Угруповання військ "Сєвєр" планується довести до 46 тисяч. Техніки – до 1000 одиниць. Цього недостатньо для наступу. Це угруповання наразі існуватиме для сковування частини наших військ", — пояснив керівник ЦПД Андрій Коваленко.
Він також додав, що це вже друга спроба залякати жителів Харкова. Перша виявилася невдала, адже харків'яни не покинули своє місто.
"Зараз ворог активізувався перед травнем-червнем, лякає наступом, який неможливий. Вони можуть створити імітацію на кордоні, можуть бити ракетами, але наразі сил для наступу на Харків у них нема. Проте є ракети для терору. Їм потрібен порожній Харків. Потрібні порожні Суми та Чернігів. Вони знають, якщо у них вийде створити паніку, то це вплине на суспільство. І також вони знають, що їм потрібна територія без українців, а поки українці у своїх містах, їх не вийде захопити", – пояснив Коваленко.
За словами керівника ЦПД, Кремль продовжує поширювати дезінформацію через ТіkТоk. Пізніше ці відео потрапляють у Viber та ТG-канали.
Росія посилює інформаційні атаки проти України
Раніше про те, що РФ може розпочати новий наступ на Харків – це інформаційна атака, повідомляли аналітики з Інституту вивчення війни. Там зазначили, що РФ не має достатньо ресурсу для такої операції.
ГУР напередодні повідомляло про інше ІПСО Росії – новий тренд у ТікТок під назвою "Ухилянт". Таким чином Кремль намагається розколоти суспільство, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти".