Подробиці про те, чим обумовлена умовна "перерва" в наступальних діях пояснили в Міноборони.

Наступальна активність російських окупантів на Бахмутському напрямку знижена. Це обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. За її словами, епіцентр бойових дій залишається на сході.

"У загальному підсумку бойових дій на сході станом на зараз ворогу не вдається просуватись вглиб території. Наступальні дії зупиняють наші мужні воїни", - заявила заступник міністра.

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Вона поінформувала, що на Бахмутському напрямку ворог безуспішно наступав, але вцілому наступальна активність знижена.

"Ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів. Вчора і сьогодні там немає активних боїв - ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього. Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач. Зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ. Ворог намагається посилити власні спроможності", - пояснила Маляр.

Під Бахмутом ворог знизив активність через можливу ротацію

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, розпочав вивід своїх найманців з-під Бахмута для передачі контролю позицій кадровим військам російської армії.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що спостерігається зменшення динаміки активності ворога Бахмутському напрямку. Він також зазначив, що заява Пригожина про вихід найманців з Бахмуту, сухою мовою, є "латентною капітуляцією".

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