В Альянсі закликають Путіна обрати шлях дипломатії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що країни-члени Альянсу закликають президента Росії Володимира Путіна припинити війну проти України і вивести усі війська з її території без умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив на прес-конференції після надзвичайного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

"Ми попереджали впродовж багатьох місяців, що президент Путін мав намір здійснити вторгнення в Україну. Саме тому країни-члени докладали зусиль, щоб знайти дипломатичне рішення. У той же час, ми чітко заявили, що Росія буде сплачувати дуже високу ціну за поновлену агресію проти України. Тепер Росія сплачує цю ціну", - заявив Столтенберг.

"Це війна президента Путіна, яку він обрав, планував і здійснює проти мирної України. Ми закликаємо президента Путіна припинити цю війну негайно, вивести усі його сили з України без умов і брати участь у дипломатії зараз", - наголосив генсек НАТО.

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