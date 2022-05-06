Тепер російські еліти активно та пасивно обдумують, як закінчити це.

Оточення президента Росії Володимира Путіна не було проінформовано, що він планує повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

"Навіть Лавров вірив до кінця, що це буде щось на кшталт загроз війни, але реально – лише "ДНР" та "ЛНР". Він сам був шокований, коли дізнався, що це буде реальна війна", - сказав Грозєв, посилаючись на слова джерела, близько знайомого з донькою російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

За його словами, саме через те, що Путін не попередив оточення про свої плани, відчувається невпевненість цих осіб, коли вони виступають з публічними заявами щодо вторгнення.

"Тому й обличчя, які ми бачимо у цих людей... Тому таке обличчя у Пєскова. Дуже складно назвати це одухотвореним обличчям та сказати, що він вірить у те, що каже. Такого ми раніше не бачили. Але, на жаль, еліта дуже боїться", – вважає журналіст.

На думку Грозєва, еліта поки що не готова виступити проти Путіна.

"Нещодавно ми з колегами слухали запис один одного дуже близького до Путіна олігарха, який іншому олігарху розповідає, що краще, щоб він помер від цього (ну там називає якусь передбачувану хворобу), бо він нас знищив, він знищує Україну, він знищує Росію. Ось вони як думають. І це так і є. Тобто вони активно та пасивно зараз обдумують, як закінчити це", – сказав Грозєв.

Нагадаємо, військова кампанія Росії почалася після тривалого нарощування російських військ вздовж кордону України з РФ і Білоруссю. Напередодні повномасштабного вторгнення, влади Росії визнала "ДНР" і "ЛНР" як державні утворення.

Президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія визнала терористичні "ЛНР" та "ДНР" в межах, які прописані в їхній "конституції", а саме в межах Луганської та Донецької областей України.

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