Зовсім нещодавно "Курт" "зняв ціль" з відстані 2161 м – це рекорд для України та третій результат у світі.

32-річний уродженець Центральної України, військовий окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ та найкращий у ЗСУ снайпер на прізвисько «Курт» розповів, що його головна ціль для знищення – Володимир Путін.

Про це йдеться в інтерв’ю військового виданню Думская.

До лав ЗСУ чоловік пішов, як тільки російські окупанти атакували український Схід. Щоб підтягнути стрілкові вміння – відвідував комерційні курси снайпінгу. Зовсім нещодавно «Курт» «зняв ціль» з відстані 2161 м – це рекорд для України та третій результат у світі.

Зараз снайпер озброєний однією з найкращих гвинтівок Barrett М107A1 калібру 12,7 мм з прицільною дальністю у 1800 м. Але «Курт» витискає зі зброї і більші відстані. За його словами», гвинтівка здатна вражати навіть легкоброньовану техніку: «а від людини з невеликої відстані узагалі мало що лишиться».

Читайте такожБойовики не пускають МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО: Кравчук зробив заяву«Розумієте, мій дім за 200 км від лінії фронту. Як я міг залишитися осторонь? Я не хочу, щоб це прийшло до мене додому… Я хочу жити в Україні!», – зазначив військовий.

Коли у «Курта» запитали, скількох людей він убив, військовий пояснив: «Ми не називаємо це вбивством, та воно і не є таким. Убивають злочинці. Ми вражаємо ціль. Так, ціль – це людина. Але ця людина перебуває там, тому що хоче нас убити, убити інших людей. Ми не нападали, ми захисники, тому ми ліквідуємо загрозу».

Також військовий розповів про відмінності роботи бойовиків та російських снайперів на фронті.

«Це очевидно. У зоні моєї відповідальності часто працює саме кадрова група. Це навіть видно по жертвах. Якщо солдат загинув від кулі СВД – це «місцеві», тобто бойовики. Якщо прилетіло з чогось серйознішого, того ж «Баррета» чи «Сумрака», це російські професіонали. Не шахтарі, загалом. Ми використовуємо проти них антиснайперські пристрої, які дозволяють виявляти таких товаришів. Але й вони користуються ними… Взагалі, у нас багато чого є доброго і технологічного. Для них ми дуже небезпечний ворог. Ми навчили їх боятися. Це, мабуть, головне досягнення останніх років», – пояснив «Курт».

Насамкінець військовий розповів про свою мрію.

«Напишіть, якщо можна, що я хотів би знищити того, хто все це почав, людину, через яку в Україні йде війна і гинуть мирні та військові. Мій ворог номер один – Путін», – наголосив снайпер.

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Автор: Яна Ставська