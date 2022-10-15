Кремлівські рупори заявляють, що українська артилерія б'є по окупантах без перепочинку.

Поки українські воїни успішно йдуть у бік Херсону, російські пропагандисти влаштували непідробну паніку, заявляючи про штурм та непереривні артилерійські обстріли.

Фактично ідентичні повідомлення з'явилися в Телеграм-каналах руснявих пропагандистів.

"Напрямок Дудчани-Милове. Атака ЗСУ. Запеклі бої. Приблизно два батальйони перейшли в наступ на оборону", – пишуть російські окупанти.

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Всі в один голос заявляють, що на Херсонському напрямку точаться "найважчі бої".

Інформацію пропагандистів підтверджує український артилерист, який перебуває на цьому напрямку.

"Справжній штурм! Тиснемо мразоту до Дніпра. … Ще ніколи не чув стільки пострілів за одиницю часу. Ще ніколи не бачив стільки бойової техніки, включно з авіа. Стволи розпечені, до Берислава 4 населених пункти", – пише артилерист у Twitter.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Українські сили прорвали лінію фронту в Херсоні на початку місяця, як тоді визнало російське міністерство оборони, що стало найбільшим просуванням України на півдні з початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. Відтоді Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра.

За даними Сил оборони півдня України, ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами.

В Офісі президента повідомили, що ЗСУ деокупували вже 1 тисячу 620 населених пунктів з початку повномасштабної збройної агресії Росії. При цьому в Херсонській області звільнено 75 населених пунктів.

Американське видання Financial Times опублікувало матеріал, в якому прогнозує, що українські війська можуть відвоювати Херсон і повністю звільнити західний берег Дніпра вже наступного тижня. Автори публікації навіть зазначають, що росіяни готуються до "фінальної битви за Херсон".

Таким прогнозам посприяла низка точних ударів ЗСУ по ворожих боєкомплектах, складах боєприпасів і командних пунктах, а також знищення всіх переправ через Дніпро. Крім того, напередодні колаборант Сальдо закликав Кремль допомогти з евакуацією жителів Херсона в Росію, інший Стремоусов істерично заявив, що це не правильно, і ніякої масової евакуації не планується.

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