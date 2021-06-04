Станом на 30 травня 66 тисяч 491 дитина отримала статус такої, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

З 2014 року внаслідок російської агресії в Україні загинули 152 дитини та ще 146 дістали поранення.

Як повідомила прес-служба Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, сьогодні Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та відзначає Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії.

Зазначається, що за даними Моніторингової місії ООН з прав людини, в Україні упродовж усього періоду конфлікту, з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року, загинули 152 дитини (із них 102 хлопчики і 50 дівчаток) та 146 дітей дістали поранення (із них 120 хлопчиків і 26 дівчаток).

У Офісі омбудсмена наголошують, що ця статистика не відображає реальних масштабів втрат. "Неможливість забезпечення державного контролю за дотриманням прав людини на тимчасово окупованій території позбавляє можливості оцінити масштаби проблем, з якими стикаються діти по іншу сторону лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

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За даними Національної соціальної сервісної служби, станом на 30 травня 66 тис. 491 дитина отримала статус такої, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, із них 95 отримали такий статус через поранення, контузію, каліцтво.

Однак для таких дітей на законодавчому рівні не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти.

Уповноважений з прав людини закликає уряд, парламент, органи держвлади, органи місцевого самоврядування та громадськість докласти максимум зусиль для впровадження політики захисту та безпеки українських дітей від збройного конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 червня, Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

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Автор: Антоніна Доломанжи