Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що оборона Харкова зараз дуже потужна, критичною точкою області наразі є Ізюм.
Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
Синєгубов нагадав, що вчора у Харкові були обстріли з літків та артилерії по кількох районах міста.
Крім того, дуже багато техніки ворога було знищено на підходах до міста.
"Ізюм - це зараз критична точка Харківської області. Ми чекаємо можливих "зелених коридорів", щоб підвезти туди гуманітарну допомогу та вивезти звідти людей", - сказав він.
За словами очільника ОВА, через Південний вокзал Харкова щоденно виїжджають близько 30 тис. людей.
"Дії противника зараз викликають подив, тому що він фактично битву наземну вже програв. У нього не залишилося штурмових військ, щоб чинити опір українським військовим. Оборона Харкова дуже потужна наразі, і всі намагання противника великими або середніми колонами зайти у місто або пройти місто завершуються тим, що їх вщент знищують. Але все одно вночі було декілька таких намагань, усі вони були знищені", - повідомив він.
Як додав Синєгубов, за даними ВЦА, вранці було знищено ворожий літак, наразі очікується підтвердження цього від військових.
Синєгубов також сказав, що місцева влада працює над організацією "зеленого коридору" у Харкові.
"У нас узгоджені маршрути, як тільки ми отримаємо підтвердження від Збройних сил України і від Офісу президента, то відразу розпочинаємо евакуацію і доставку гуманітарного вантажу. У нас під це готова інфраструктура, автобуси готові, водії, навіть залучаємо Червоний хрест зі своїми потужностями. Наше завдання... - максимально швидко вивезти людей і доставити гумвантаж", - розповів очільник ОВА.
Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська Росії вдерлася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
Супротивник атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів. Зокрема, ворог атакував Харків.
Близько 5 ранку 6 березня харківські Телеграм-канали повідомили, що в місті неспокійно. Там нібито пролетів літак. У мережі також поділилися інформацією, що обласний центр вночі знову зазнав ворожого ракетного удару, загорілася багатоповерхівка.