Всі намагання супротивника колонами зайти до Харкова завершуються тим, що їх вщент знищують, зазначив очільник ОВА.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що оборона Харкова зараз дуже потужна, критичною точкою області наразі є Ізюм.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Синєгубов нагадав, що вчора у Харкові були обстріли з літків та артилерії по кількох районах міста.

Крім того, дуже багато техніки ворога було знищено на підходах до міста.

"Ізюм - це зараз критична точка Харківської області. Ми чекаємо можливих "зелених коридорів", щоб підвезти туди гуманітарну допомогу та вивезти звідти людей", - сказав він.

За словами очільника ОВА, через Південний вокзал Харкова щоденно виїжджають близько 30 тис. людей.

"Дії противника зараз викликають подив, тому що він фактично битву наземну вже програв. У нього не залишилося штурмових військ, щоб чинити опір українським військовим. Оборона Харкова дуже потужна наразі, і всі намагання противника великими або середніми колонами зайти у місто або пройти місто завершуються тим, що їх вщент знищують. Але все одно вночі було декілька таких намагань, усі вони були знищені", - повідомив він.

Як додав Синєгубов, за даними ВЦА, вранці було знищено ворожий літак, наразі очікується підтвердження цього від військових.

Синєгубов також сказав, що місцева влада працює над організацією "зеленого коридору" у Харкові.

"У нас узгоджені маршрути, як тільки ми отримаємо підтвердження від Збройних сил України і від Офісу президента, то відразу розпочинаємо евакуацію і доставку гуманітарного вантажу. У нас під це готова інфраструктура, автобуси готові, водії, навіть залучаємо Червоний хрест зі своїми потужностями. Наше завдання... - максимально швидко вивезти людей і доставити гумвантаж", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська Росії вдерлася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Супротивник атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів. Зокрема, ворог атакував Харків.

Близько 5 ранку 6 березня харківські Телеграм-канали повідомили, що в місті неспокійно. Там нібито пролетів літак. У мережі також поділилися інформацією, що обласний центр вночі знову зазнав ворожого ракетного удару, загорілася багатоповерхівка.