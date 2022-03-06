Окупант завдає все нових ударів у Харкові.

Близько 5 ранку харківські Телеграм-канали повідомили, що в місті неспокійно. Там нібито пролетів літак.

"Літак над Харковом, вибух. Знову вибухи. Залишайтесь в укриттях", - пише "Суспільне.Харків".

Крім того, Телеграм-канал "Труха" опублікував відео наслідків бомбардування Харкова вночі: "Вулиця Північна, Харків після нічного бомбардування".

Як повідомлялося, у суботу, 5 березня, в українській столиці близько 00:00 пролунали вибухи, їх чули в декількох районах. У місті оголошено повітряну тривогу. Всіх жителів столиці закликали негайно піти в укриття.

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