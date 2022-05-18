Реакція з боку російських ЗМІ та політиків дуже агресивна.

Процес евакуації захисників "Азовсталі" продовжується і він складний.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав в ефірі Радіо НВ.

Він зазначив, що сьогодні з'являється багато коментарів різних людей, які "до самого процесу переговорів не мають ніякого відношення, і взагалі це дуже тяжкі переговори, тому що це стосується життя людей". "І ви розумієте, що "Азовсталь", Маріуполь, полк "Азов", всі захисники Маріуполя - вони дуже символічні, в тому числі для РФ з негативної точки зору", - додав Подоляк.

Він попросив всіх обережно ставитися до того, що "ми говоримо, як ми говоримо". "Зараз ми маємо говорити про те, що процес евакуації продовжується і він складний. Ви бачите заяви, які лунають з боку російських ЗМІ та політиків - вони дуже агресивні, тому давайте все таки обережно до цього ставитися", - сказав радник керівника Офісу президента.

Подоляк підтвердив, що в переговорному процесі є "дуже багато впливових посередників, в тому числі міжнародних інституцій, представників деяких інших країн". Він сказав, що все, що "зможемо сказати, після того як закінчимо цю операцію, скажемо". А сьогодні говорити про це зайве, щоб не наражати на більші ризики наших людей, додав він.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняли спроб захопити завод, на якому вели оборону українські воїни.

17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату оборонців Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для повернення їх додому планується обмін.

17 травня агентство Reuters із посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі". За даними журналістів, українські військовослужбовці, яких вивезли у цих автобусах, не поранені. Їхня точна кількість невідома.

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