Віталій Дейнега підкреслив, що важливо знайти протидію іранським дронам-камікадзе.

Заступник міністра оборони з питань цифрової трансформації Віталій Дейнега попереджає, що у 2024 році критичну роль відіграватимуть дрони під час українсько-російської війни.

В інтерв'ю LB live Дейнега заявив, що у росіян є перевага над ЗСУ в деяких видах БПЛА.

"Тобто FPV-дрони, одноразові, які просто влітають тобі в кабіну машини – з їхнього боку летять трохи частіше, ніж з нашого. І це погано. Так не повинно бути", - зазначив Дейнега.

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Дейнега додав, що у бійців ЗСУ є інше обладнання, якого у окупантів немає.

"Але насправді дрони наступного року відіграватимуть вирішальну роль. Це дешевий спосіб зупинити дуже дорогу техніку. Дуже дешевий", – сказав заступник Олексія Резнікова.

Він також зауважив, що рашисти умисно застосовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136/131, тому що це якісна зброя, яка коштує 30 000 доларів за одиницю і для збиття якої треба ракету від Stinger вартістю 100 000 доларів.

"У такому разі росіянам вигідно закидати нас "шахедами", виснажуючи наші ресурси. Ми повинні знайти якусь протиотруту, яка б дозволила збивати їх дешево, тоді їм було б невигідно запускати їх", – каже Дейнега.

Дрони на війні

Нещодавно радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що російські дрони-камікадзе "Ланцет" смертельно небезпечні для бійців ЗСУ і в українській армії шукають способи протидіяти такій зброї ворога.

У червні Сили оборони України в рамках проекту "Армія дронів" за два дні знищили російської техніки на мільйони доларів.

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