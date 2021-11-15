В Офісі генпрокурора раніше називали єдиною причиною Іловайської трагедії недотримання Росією домовленостей щодо виходу українських військових формувань з оточення під Іловайськом.

Парламентська Тимчасова слідча комісія вважає, що головною причиною Іловайської трагедії є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії.

Про це повідомила на брифінгу журналістам голова ТСК Мар'яна Безугла.

Зокрема, вона зазначила, що у проміжному звіті комісії в частині вивчення Іловайської трагедії на предмет можливого надання представниками органів державної влади України та іншими особами державі-агресору сприяння у протиправній діяльності проти національної безпеки України було встановлено, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії.

Водночас жодної конкретики, що саме і як саме неналежно організували в плані оборони від агресії з боку РФ, Безугла не озвучила.

Також вона відмовилась відповідати на будь-які запитання журналістів.

Читайте також"Мій син під Іловайськом": журналіст викрив Порошенка у брехні й розкрив деталіСлід зазначити, що в інформації, яку декілька місяців тому оприлюднила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, йшлося про те, що Іловайська трагедія не є у прямому причинно-наслідковому зв’язку з діями вищого військового та політичного керівництва держави станом на липень-серпень 2014 року. Головною причиною цієї трагедії Венедіктова назвала власне дії Російської Федерації, представники якої порушили домовленість про надання коридору для виведення українських збройних формувань з оточення і відкрили вогонь по українських військових.

Іловайська трагедія: довідка УНІАН

Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, по якому за домовленістю повинні були виходити українські бійці.

За офіційними даними, під Іловайськом і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон.

Автор: Дмитро Хилюк