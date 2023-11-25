Минулий рекорд тримався в Києві з новорічної ночі, коли було випущено 45 "Шахедів".

Сьогодні близько 40% із рекордної кількості "Шахедів", які Росія запустила по Україні, було збито мобільними вогневими групами. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Цього разу хочемо подякувати мобільним вогневим групам. Це той передовий ешелон, на який і покладене завдання в більшості збивати ці ударні БпЛА для того, щоб зменшити кількість видатку наших зенітно-керованих ракет. Сьогодні близько до 40% дійшов процент збиття саме мобільними-вогневими групами", - сказав Ігнат.

За його словами, цієї ночі ворог випустив рекордну кількість ударних БпЛА по Україні. Раніше рекорд тримався також в столиці в новорічну ніч. Тоді було випущено 45 "Шахедів". На наступний день було випущено 39 БпЛА.

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"Такої кількості як сьогодні, звичайно, не було. На жаль, б’ємо сьогодні рекорди. Але, на щастя, протиповітряна оборона робить ті дива, про які не можуть навіть на Заході інколи повірити", - додав речник Повітряних сил.

Нічна атака дронів – що відомо

Сьогодні, 25 листопада, окупанти вночі влаштували чергову атаку дронів на столицю. У Києві повітряна тривога тривала понад 6 годин. Незначні пошкодження зафіксовані у Дніпровському, Голосіївському та Печерському районах Києва.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 25 листопада росіяни випустили рекордну кількість ударних БПЛА "Shahed". Усього зафіксовано пуски близько 75 "шахедів" із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської області РФ. Основний напрямок удару – Київ.

Після російської нічної атаки "шахедами" у Києві залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

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