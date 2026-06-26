Росія знов атакувала Одещину: без світла залишилася 'Українська Венеція'

Через удар спалахнув будинок, постраждав чоловік.

У ніч проти ночі 26 червня російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області – через ворожу атаку без світла залишилося місто Вилкове, яке називають також "Українською Венецією".

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, вночі ворог завдав по регіону удару безпілотниками – постраждали об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

"Внаслідок атаки постраждав 47-річний чоловік. Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 438 - вчинення воєнних злочинів – КК України", - сказала Верба.

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За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня регіону. Внаслідок, в Ізмаїльському районі через пошкодження об'єкта енергетики без світла залишилися кілька населених пунктів. Енергетики вже приступили до відновлюваних робіт, зазначив Кіпер.

"Також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. В результаті атаки спалахнув котеджний будинок. На жаль, одна людина постраждала. На місцях працюють усі відповідні служби", - розповів посадовець.

Як зазначили в оперативному штабі Ізмаїльської РДА, у ніч на 26 червня противник атакував інфраструктуру Вилківської міської територіальної громади. Унаслідок удару виникла пожежа. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання - місто Вилкове та частина населених пунктів Вилківської громади.

Що відомо про Вилкове

Це місто в Ізмаїльському районі Одеській області, у дельті Дунаю, на крайньому південному заході України. Вилкове - останній населений пункт на берегах Дунаю перед його впаданням у Чорне море. Місто також відоме під назвою "Українська Венеція" завдяки численним каналам (місцеві жителі називають їх еріками), проритим уздовж вулиць. Тому човен тут є звичайним засобом пересування.

Інші атаки на Одещину

Як писав УНІАН, вдень 23 червня в Одесі під час дронової атаки у районі пляжу "Відрада" загинула 26-річна відпочивальниця. Молода жінка під час атаки засмагала на узбережжі. Уламок дрона їй потрапив в область шиї. Медики швидкою намагалися реанімувати потерпілу, але безрезультатно.Також на пляжі поранення отримав 39-річний чоловік, якого було доставлено до лікарні.

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