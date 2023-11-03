У самому місті спокійно. Відпрацювали сили ППО.

В ніч на п'ятницю, 3 листопада, росіяни запустили 16 дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131" на Львівську область.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, по "шахедам" відпрацювали сили ППО. У місті було тихо.

"За інформацією військових цієї ночі нашому регіону загрожували 16 "шахедів". Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область. У самому Львові спокійно. Дякуємо за це нашим Захисникам", - зазначив Садовий.

Оновлено о 9:43. Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі повідомив, що цієї ночі Повітряному командуванню "Захід", яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників.

"На жаль, є п’ять влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували", - повідомив він.

Козицький також зауважив, що дрони летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху.

Нічна атака "шахедів"

Вночі в Україні знову лунала повітряна тривога через атаку українських безпілотників. У Харкові було чути вибухи, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про "прильоти" в одному з районів міста.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання по цивільній інфраструктурі є не лише в обласному центрі, а й в одному з населених пунктів області.

Також стало відомо, що сьогодні вночі ворог завдав удару по південних регіонах України, в Одеській області сталося влучання у цивільну інфраструктуру.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог застосував 38 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та 1 ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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