У Миргородському районі Полтавщини від уламків російської ракети постраждало троє людей.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.
Зокрема, вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА, внаслідок чого у Миргородському районі було чутно звуки вибухів.
"На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає", - повідомив Пронін.
Водночас, як повідомляє Хмельницька ОВА у Telegram, цієї ночі ворог атакував область "шахедами".
"В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Нічна атака РФ
У ніч на понеділок, 16 жовтня, російські загарбницькі війська випустили в бік України ракети. Незабаром військові закликали жителів Дніпра, Миргорода та Кропивницького пройти в укриття.
Згодом у Повітряних силах повідомили про запуски ударних безпілотників. Повітряна тривога поширилася на інші області України.