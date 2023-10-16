Серед постраждалих одна десятирічна дитина.

У Миргородському районі Полтавщини від уламків російської ракети постраждало троє людей.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

Зокрема, вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА, внаслідок чого у Миргородському районі було чутно звуки вибухів.

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"На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає", - повідомив Пронін.

Водночас, як повідомляє Хмельницька ОВА у Telegram, цієї ночі ворог атакував область "шахедами".

"В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака РФ

У ніч на понеділок, 16 жовтня, російські загарбницькі війська випустили в бік України ракети. Незабаром військові закликали жителів Дніпра, Миргорода та Кропивницького пройти в укриття.

Згодом у Повітряних силах повідомили про запуски ударних безпілотників. Повітряна тривога поширилася на інші області України.

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