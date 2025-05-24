За останні два дні додому повернулися 697 українців.

У неділю, 25 травня, відбудеться третій етап обміну полоненими України з Росією. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Він нагадав, що у суботу, 24 травня, обмін продовжився, і додому повернули ще 307 наших воїнів.

"Рядові і сержанти. Більшість – Збройні сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина – ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців", - розповів Зеленський.

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За його словами, 25 травня відбудеться третій етап обміну, в рамках якого мають бути звільнені тисяча наших людей.

"Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати", - наголосив він.

Великий обмін полоненими: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, на переговорах у Стамбулі 16 травня українська та російська делегації домовилися про масштабний обмін військовополоненими. Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, повідомив, що сторони дійшли згоди щодо обміну в форматі "1000 на 1000" найближчим часом.

23 травня Україна повернула з полону майже 400 військових та цивільних. У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими уточнили, що із тих, хто повернувся додому, 270 - це військовослужбовці Сил оборони, а решта - цивільні громадяни. Серед звільнених є представники ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. 24 травня повернулися з полону 307 захисників. Усі - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог обмін "1000 на 1000" назвав найпозитивнішим результатом переговорів у Стамбулі. Він подякував міністру оборони Рустему Умєрову за вагомий внесок у досягнення цього, але додав, що потрібне перемир'я та припинення вбивств.

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