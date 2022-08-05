Україні потрібна зброя.

"Замороження" війни в Україні матиме серйозні наслідки та перетворить на заручників мільйони людей - як в Північній Кореї.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Як виглядає російська окупація півдня України? Фільтраційні концтабори. Масові арешти й тортури. Обмежена видача продуктів. Тотальний контроль. Жодних прав і свобод. "Заморозити" війну – це отримати нову КНДР з мільйонами заручників", - наголосив він.

Зважаючи на це, він вкотре наголосив: "Україні потрібна зброя".

"Маємо негайно звільнити людей", - додав він.

Раніше пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт зазначала, що заморожений військовий конфлікт в Україні є "однією з можливостей". Дипломат зазначила, що Росія часто вдається до подібної методики.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що в "таке дипломатичне болото" як заморожений конфлікт Україна точно не піде.

"Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов у президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які піднімалися, так що я можу сказати, що це були не серйозні документи. Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт. Я проти, такого документа у нас точно не буде", - сказав Зеленський.

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