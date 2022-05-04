Президент додав, що Україна не порушувала Мінські угоди і не виходила з переговорного процесу.

Президент Володимир Зеленський висловився про можливий заморожений конфлікт в Україні. За словами президента, "в таке дипломатичне болото" наша країна точно не піде.

Про це він сказав в ході виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов у президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які піднімалися, так що я можу сказати, що це були не серйозні документи. Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт. Я проти, такого документа у нас точно не буде", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна не порушувала Мінські угоди і не виходила з переговорного процесу.

"Ми зараз не виходили з Мінська, з нього вийшов 24 лютого російський лідер, сказав це публічно, і вони почали "військову операцію", хоча ми розуміємо, що це війна, повномасштабне вторгнення. Тому вони вийшли, і більше в таке дипломатичне болото Україна точно не піде", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський озвучив дві вимоги до Росії. Так, президент заявив, що Росія повинна повернутися до кордонів до 24 лютого і повернути Україні незаконно окупований Крим.

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