Посол РФ розраховує, що жителі КНДР приїдуть ремонтувати інфраструктуру на територіях України, які тимчасово захоплені російськими окупантами.

Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора заявив, що робітників із тоталітарної КНДР можуть направити в так звані "ЛНР" й "ДНР". Північнокорейців хочуть залучити до відбудови Донбасу.

Цитує Мацегору The Guardian.

"Висококваліфіковані та працьовиті корейські будівельники, які здатні працювати в найважчих умовах, можуть допомогти нам відновити наші соціальні, інфраструктурні та промислові об’єкти", - наголосив посол РФ у Північній Кореї.

Мацегора розраховує, що жителі КНДР приїдуть ремонтувати інфраструктуру на територіях України, які тимчасово захоплені російськими окупантами.

Раніше Північна Корея визнала легітимність терористичних угрупувань "Л/ДНР". Україна після цього розірвала дипломатичні відносини з КНДР.

Нагадаємо, 30 червня Україна розірвала дипвідносини з Сирією через визнання "незалежності" тимчасово окупованих територій Донбасу.

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