На Донеччині за добу внаслідок обстрілів окупантів вбито чотирьох цивільних та поранено ще сімох.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 31 травня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов’янську і 1 у Райгородку. Ще 7 цивільних дістали поранення", - повідомив він.
За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну. Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей, зокрема, в Донецькій області.
За даними української влади, лише у Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.
У ніч на 31 травня окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, стало відомо про щонайменше трьох загиблих та шістьох поранених.
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