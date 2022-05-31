Через супротивника у Донецькій області поранені сім мирних жителів, поділилися у місцевій обласній військовій адміністрації.

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів окупантів вбито чотирьох цивільних та поранено ще сімох.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 31 травня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов’янську і 1 у Райгородку. Ще 7 цивільних дістали поранення", - повідомив він.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну. Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей, зокрема, в Донецькій області.

За даними української влади, лише у Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

У ніч на 31 травня окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, стало відомо про щонайменше трьох загиблих та шістьох поранених.

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