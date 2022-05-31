У Донецькій області за добу через ворожі обстріли загинули чотири особи / фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів окупантів вбито чотирьох цивільних та поранено ще сімох.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 31 травня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов’янську і 1 у Райгородку. Ще 7 цивільних дістали поранення", - повідомив він.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну. Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей, зокрема, в Донецькій області.

За даними української влади, лише у Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

У ніч на 31 травня окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, стало відомо про щонайменше трьох загиблих та шістьох поранених.

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