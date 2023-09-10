Ворог завдав десятки авіаударів та обстрілів.

Протягом минулої доби, 9 вересня, авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Водночас протиповітряна оборона знищила три розвідувальні БпЛА.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, підрозділи ракетних військ уразили 6 артилерійських засобів, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу та 1 склад паливно-мастильних матеріалів ворога.

Загарбники завдали 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснили понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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"Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура", - додали у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

На Таврійському напрямку Сили оборони України ліквідували понад три сотні російських загарбників та знищили чимало їхньої техніки.

Упродовж доби російські війська атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

У ГУР заявили, що контрнаступ Збройних сил України продовжиться і після настання холодної погоди. Навіть якщо просуватися вперед стане важче, українські захисники не зупиняться.

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