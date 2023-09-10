Сили оборони розуміють пріоритетні цілі ворога та готуються до цього.

Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що цієї осені та взимку під час своїх атак росіяни ймовірніше застосовуватимуть тактику мішаних ударів ракетами та ударними безпілотниками.

Наразі Росія має певний запас високоточних крилатих ракет, однак він менший за той, що був на початку повномасштабного вторгнення та перед минулорічною осінню, коли росіяни "розкошували", завдаючи дуже масованих ракетних ударів, сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Але, порахувавши, вони зрозуміли, що "шахеди" дешевші, а задачу можуть виконувати майже ті ж самі цілі. Зараз відпрацьовується тактика застосування саме мішаних ударів, оскільки ракети є та ще виготовляються, але запас їх менший, ніж дроновий і вони більш високовартісні", - зазначила вона.

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За словами представниці сил оборони півдня, українські військові розуміють пріоритетні цілі росіян для атак восени та взимку - скоріш за все це буде енергетика.

"Їхній минулорічний блекаут, який вони намагалися влаштувати, все ж таки не був таким успішним. Розуміємо, що вони з тією самою впертість можуть "павтаріть" - як вони це люблять казати. Нам треба бути готовими саме до цього, відпрацьовувати системи захисту, розуміти небезпеку і адекватно на неї реагувати", - додала Гуменюк.

Україна готується до атак РФ

Як повідомляв УНІАН, Україна активно готується до майбутньої зими та російських атак по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, українські посадовці на засіданні Ставки 9 вересня обговорили реалізацію плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів.

За словами президента Володимира Зеленського, учасники Ставки обговорили дії, які необхідно здійснити перед зимою, та заслухали детальні звіти урядовців та керівників енергетичних компаній. Президент наголосив, що усі посадовці й командувачі мають чіткі завдання щодо протиповітряної оборони, підготовки енергетики, соціальної системи, відповідних пакетів підтримки від партнерів.

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