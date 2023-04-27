Український воїн загинув на 24-му році життя.

Біля міста Бахмут Донецької області загинув волейболіст-десантник - 23-річний Станіслав Макайда.

Український воїн загинув у річницю повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого цього року під час виконання бойового завдання, повідомив у четвер, 27 квітня, Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

У ВР додали, що Макайда був членом десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224. "…Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Героя… Вічна та світла пам’ять!" - йдеться у повідомленні.

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Хто такий Станіслав Макайда - що про нього відомо

Хлопець з дитинства займався спортом, найбільшим його захопленням був волейбол. Макайда виступав за низку команд на конкурсах різних рівнів - районному, обласному та всеукраїнському.

Бої за Бахмут - що варто знати

Вороги вже тривалий час намагаються захопити Бахмут, за місто тривають жорстокі бої, і супротивник зазнає серйозних втрат. 27 квітня повідомлялося, що у Бахмуті українські прикордонники за допомогою мінометів зупинили атаку російських окупантів. Втрати росіян орієнтовно такі: двоє ліквідовані, а троє - поранені.

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