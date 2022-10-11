Якщо Путін і керується переговорами, то в останню чергу, зазначив юрист.

Юрист Марк Фейгін вважає, що після терористичних ударів Росії по українських цивільних на Росію теж чекають наслідки.

Про це він розповів в ефірі програми "ГРОШІ".

На думку Фейгіна, Путін наразі не має наміру схиляти Україну до переговорів.

"Якщо він (Путін) і керується цим (переговорами), то в найостаннішу чергу. Подібні дії радше до зворотної дії приведуть. Не до того, що там Зеленський злякається або населення злякається. Мені здається, зараз війна перейшла у фазу, коли взаємна ескалація тільки погіршує становище, а не веде до швидких домовленостей. Наймовірніше, люди думають, як помститися", - зазначив він.

Фейгін підкреслив, що наслідками путінського терору стали не просто удари по критичній інфраструктурі, а самі люди. Це може розв'язати руки і українській владі.

"Це все розмови "інфраструктура критична", "військові об'єкти", "центри прийняття рішень". Вмирають люди. Цивільні особи. Такою ж буде й відповідь. Думаю, зараз прийнято остаточне рішення на Банковій, що легітимними об'єктами є і Курськ, і Бєлгород, і Ростов, і Брянськ. Якщо раніше Україна уникала цього, то сьогодні вже ніхто не буде панькатися. У мене таке відчуття", - висловився Фейгін.

Юрист зазначив, що на своїх цивільних Путіну наплювати, якщо їхні смерті не позначаться на репутації.

Масований удар по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Наразі відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

У відповідь на ескалацію конфлікту американський президент Джо Байден наголосив, що ракетний терор Путіна не похитне підтримку США України. У вечірній розмові з Зеленським головною темою була передача сучасних систем ППО.

Крім того, представники Міністерств оборони з усього світу зберуться в Брюсселі на термінову зустріч в рамках формату "Рамштайн". Також журналісти повідомляли про майбутню зустріч міністрів оборони країн НАТО.

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