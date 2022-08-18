Губернатор області заявив про евакуацію жителів кількох населених пунктів.

Ввечері 18 серпня в Бєлгородській області почав раптово детонувати склад з боєприпасами російських окупантів.

Відео з місці події з'явилися у мережі.

На кадрах видно, що на складі сталося масштабне займання. Чути потужні вибухи. Склад детонує вже кілька годин.

Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що у районі села Тимоново Валуйського міського округу "загорівся" склад із боєприпасами. Традиційно, жертв та постраждалих нібито немає.

"За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється", - заявив він.

Раніше стало відомо, що США дозволили Києву завдавати ударів по Криму західною зброєю.

У свою чергу військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що недавні "хлопки" в Криму - це тільки початок, їх має стати більше, тому що на окупованому півострові багато військових об'єктів.

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