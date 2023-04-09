Обстріл призвів до руйнування в селі Грем'яч.

З 11:49 по 12:17 в неділю, 9 квітня, в Чернігівській області оголошували повітряну тривогу. У цей проміжок часу російські загарбники завдали удару авіаційною ракетою по прикордонню, підтверджує оперативне командування "Північ".

"Зокрема, близько 11:54 9 квітня стало відомо про один вибух, який спричинила ракета, випущена російським літаком з території РФ, в район населеного пункту Грем'яч", - йдеться у повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. Відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктуру села, утім в ОК не сповіщають, про які саме об’єкти йдеться. Напередодні у соцмережах з'явилася інформація про пошкодження одного з мостів в регіоні.

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Оновлено (17:42): Голова Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко в коментарі "Суспільному" повідомив, що по громаді влучили дві ракети. Він підтвердив, що одна з них зруйнувала міст між селами Грем'яч та Мурав'ї, місце влучання другої ракети наразі не розголошують.

Ситуація в Чернігівській області - що треба знати

Тільки в перші місяці російського вторгнення в регіоні було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів, 3,5 тисяч будівель (80 % — це житло). В’їзд до Чернігова досі здійснюється через тимчасову понтонну переправу. У зв'язку з цим Україна запропонувала Німеччині долучитись до відновлення інфраструктури Чернігівщини, яка постраждала внаслідок ворожих атак.

Російські окупанти продовжують атакувати українське прикордоння, зокрема, Чернігівщину, руйнуючи будівлі та об'єкти інфраструктури, вбиваючи людей. На початку лютого супротивники вдарили авіацією по району Семенівки, внаслідок нічого постраждали двоє людей та промислові об’єкти. А раніше цього місяця два російських Су-35 завдали авіаудару по селу Печенюги, зруйнувавши будинок і господарські споруди.

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