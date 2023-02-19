Відплата раптово-разюча штука, зазначив радник мера Маріуполя.

У тимчасово захопленому росіянами Донецьку є "прильоти" у важливі об’єкти загарбників.

Поцілено у російську казарму, яка знаходиться у центрі міста, а також у "прокуратуру", поділився у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрущенко.

"…Типова поведінка пропаганд*нів. Вчора (18 лютого - Ред.) смакувати запуски "Калібрів" (крилаті ракети - Ред.) по мирних містах України, а вже через 15 годин скиглити, що раптом якась "бавовна" завітала в російську казарму в центрі Донецька… Відплата така штука, раптово-разюча", - зазначив він.

Відео дня

Війна в Україні - останні новини, які варто знати

18 лютого вранці росіяни знову запустили ракети по України. У Хмельницькому пролунали вибухи, є руйнування та постраждалі. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що супротивник запустив із акваторії Чорного моря чотири "Калібри", дві ракети знищили наші захисники.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський попередив, що з 22 до 24 лютого є велика ймовірність загострення військової ситуації.

Вас також можуть зацікавити новини: