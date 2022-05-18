Українські війська звільнили населений пункт Дементіївка у Харківській області.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Зазначається, що на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів українських військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
"За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", - мовиться у дописі.
Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Окупанти спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей у низці населених пунктів, зокрема і в Харківській області.
Пізніше на сході нашої країни супротивник пішов у наступ. Згодом українським воїнам вдалося відкинути ворога від Харкова.
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