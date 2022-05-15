Загалом 14 травня повітряні сили ЗСУ уразили 8 ворожих повітряних цілей, а також знищили взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та 30 окупантів.

На Харківщині українські військові збили вже 201-й винищувач російських окупантів.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.

"14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів. Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється", - інформує командування.

Також за добу протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито 7 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ, зокрема знищено взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та десятки рашистів", - зазначено в повідомленні.

Згідно з даними командування мова йде про ліквідацію близько 30 окупантів.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 14 травня Генеральний штаб Збройних сил України оцінював втрати російських військових в Україні у 200 літаків, 163 гелікоптери, близько 27200 особового складу та багато іншої техніки.

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