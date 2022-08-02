Супротивники пошкодили фермерське господарство та знищили готельно-ресторанний комплекс.

У Богодухівському районі Харківської області внаслідок обстрілу російських окупантів пошкоджене фермерське господарство.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої ночі у м. Харкові було спокійно, ударів ворога не зафіксовано. Російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області. Наголошу: постраждала виключно цивільна інфраструктура!" - зазначив він.

У Чугуївському районі зранку окупанти влучили в одне із виробництв: зруйновані будівлі та потужності.

"Вночі росіяни обстріляли с. Циркуни, Харківського району, пошкоджений житловий будинок. Кілька разів завдали удари і по Черкаським Тишках, були влучання по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження", - констатував Синєгубов.

У Богодухівському районі, повідомив він, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих унаслідок російських обстрілів не було.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії... Минулої доби окупанти здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, однак відступили після удару ЗСУ по позиціях окупантів", - зауважив голова ОВА.

Нагадаємо, вранці 1 серпня стало відомо, що окупанти знову обстріляли Харків, в обласному центрі постраждали дві особи, один з постраждалих помер.

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