Сьогодні зранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова.

Один із поранених внаслідок ворожої російської атаки по Харкову помер у лікарні.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення дістали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні", - написав він.

Синєгубов зауважив, що один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту і на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджено автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти завдали удари по Салтівському району Харкова, постраждали дві людини.

Крім того, вночі окупанти знову атакували Миколаїв. У різних районах містах прогриміли потужні вибухи. За словами голови ОВА Віталія Кіма, троє людей отримали поранення. Також виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.

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