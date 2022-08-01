Захисники України зможуть відправити супротивників в їх "совок", пообіцяв очільник ОП.

Обстріл російськими окупантами Харкова та Миколаєва - це інфантильна помста супротивника тим, хто обрав свободу і сильніший духом.

РФ має лише радянську зброю, армію з минулого й великий страх перед тими, хто ніколи не здається, написав глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Telegram.

"...Миколаїв і Харків. Країна-терорист продовжує воювати з людьми на зупинках і в медустановах. Інфантильна помста росіян тим, хто сильніший духом і обрав свободу замість рабства в "руському мірі", - зазначив він.

Єрмак додав, що у нашої країни стає все більше сучасного озброєння, і наші сили зможуть зламати хребет російській терористичній військовій машині й відправити окупантів в бажаний "совок", в їхню ізольовану Росію.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські окупанти без оголошення війни увірвалися в Україну. Вороги відкривали вогонь не лише по військових, але і по цивільних об'єктах, у тому числі в Харкові та Миколаєві. Через ворогів серед цивільних було багато жертв та постраждалих.

Вранці 1 серпня стало відомо, що загарбники знову обстріляли ці обласні центри, в Харкові постраждали дві особи, один з постраждалих помер.

Вас також можуть зацікавити новини: