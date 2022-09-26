Через нелюдів обірвалося ще одне дитяче життя, зазначив очільник Харківської ОВА.

Від ракетного удару в Первомайському на Харківщині загинула 15-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Первомайському Харківської області. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура громади.

Війна України з Росією та контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники вже не раз обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти, зокрема, на Харківщині й захопили низку населених пунктів.

Станом на початок вересня стало відомо, що через ворожі обстріли на нашій землі загинули понад 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. - отримали поранення.

Наприкінці серпня Україна пішла у контрнаступ. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що вже звільненна майже вся Харківська область.

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