Від ракетного удару в Первомайському на Харківщині загинула 15-річна дівчинка.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Первомайському Харківської області. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура громади.
Війна України з Росією та контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники вже не раз обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти, зокрема, на Харківщині й захопили низку населених пунктів.
Станом на початок вересня стало відомо, що через ворожі обстріли на нашій землі загинули понад 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. - отримали поранення.
Наприкінці серпня Україна пішла у контрнаступ. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що вже звільненна майже вся Харківська область.